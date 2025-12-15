Стало известно, что Киев отказался от идеи демилитаризованной зоны в Донбассе

Киев отверг предложение о создании в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По данным издания, украинская сторона официально отказалась рассматривать эту инициативу. Французский чиновник подтвердил, что предложение было снято с повестки, несмотря на активное продвижение идеи со стороны США. Источник уточнил, что Вашингтон продолжает настаивать на территориальных уступках со стороны Киева, даже вопреки возражениям ряда европейских государств.
Ранее Politico писала, что Украина пыталась заинтересовать Дональда Трампа проектом свободной экономической зоны в Донбассе, где могли бы быть реализованы американские бизнес-интересы. Тогда в Белом доме допускали, что подобная схема теоретически может сработать.
В Москве эту инициативу оценивали жестко. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что весь Донбасс является российской территорией, а прекращение огня возможно только после вывода оттуда украинских войск. Этот пункт, по его словам, является ключевым элементом мирного плана.
В начале декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле многочасовые переговоры со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали американскую мирную инициативу, однако прийти к компромиссу не удалось. Как позже сообщил Путин, Вашингтон разделил исходные 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил рассматривать их поэтапно. По ряду положений у Москвы возникли принципиальные возражения.
После этого Владимир Зеленский отправился в Великобританию, где обсуждал американские предложения с европейскими лидерами. Украинские СМИ писали, что по итогам встреч Киев вновь отказался идти на территориальные уступки.
В воскресенье в Берлине состоялись очередные переговоры делегаций США и Украины. По словам Уиткоффа, был достигнут «значительный прогресс»: обсуждался план из 20 пунктов, экономические вопросы и другие аспекты урегулирования. Следующий раунд консультаций намечен на утро понедельника.
