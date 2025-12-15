Стало известно, что Киев отказался от идеи демилитаризованной зоны в Донбассе

В начале декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле многочасовые переговоры со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали американскую мирную инициативу, однако прийти к компромиссу не удалось. Как позже сообщил Путин, Вашингтон разделил исходные 27 пунктов плана на четыре пакета и предложил рассматривать их поэтапно. По ряду положений у Москвы возникли принципиальные возражения.