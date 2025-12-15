WSJ: Переговоры украинской и американской делегаций оказались непростыми

В статье отмечается, что переговоры между Украиной и её западными партнёрами превратились в перетягивание каната. Так, Вашингтон настаивает на принятии быстрых решений, в то время как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что сохраняются существенные разногласия, которые необходимо урегулировать.