В Пермском крае расформировали министерство территориального развития

Состав правительства покинет зампред по вопросам природопользования и безопасности Александр Борисов. Его пост займет Александр Щеглов. Он прейдет с должности заместителя главы администрации губернатора. Он также начнет курировать вопросы информационного развития вместо отправленного в отставку зампреда Алексея Черникова.