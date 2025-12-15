В Пермском крае расформировали министерство территориального развития

В Пермском крае с 16 декабря начнет работу новый состав регионального правительства. Соответствующий указ подписал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Краевые власти отказались от министерства территориального развития.
Функции краевого Минтерразвития передадут в другие ведомства. Ликвидация министерства завершится 1 апреля 2026 года. До этого момента его возглавит заместитель министра Иван Корякин.
В новом правительстве сохранят посты первый заместитель председателя Ольга Антипина, вице-премьеры Алексей Чибисов, Андрей Алякринский, Сергей Никифоров и Дмитрий Самойлов.
Состав правительства покинет зампред по вопросам природопользования и безопасности Александр Борисов. Его пост займет Александр Щеглов. Он прейдет с должности заместителя главы администрации губернатора. Он также начнет курировать вопросы информационного развития вместо отправленного в отставку зампреда Алексея Черникова.
Заместителем председателя правительства — министром природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии глава региона назначил Дмитрия Белановича. В его обязанности также войдет курирование сферы туризма.
Заместителем председателя правительства — министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности стала Лариса Ведерникова. В зону ее ответственности вошла Госинспекция по охране объектов культурного наследия.
И.о. министра территориальной безопасности стал Альберт Марданов, и.о. министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок — статс-секретарь-заместителя министра Марина Пашиева. И.о. министра образования назначили Наталью Звереву. Прежний глава ведомства Раиса Кассина станет советником главы региона.
Остальные министры сохранили свои должности и полномочия.