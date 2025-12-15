В Белебее назначен новый глава администрации

По информации Совета муниципальных образований Башкирии, на должность главы администрации города Белебея назначена Татьяна Борисовна Зубова.
Подписание контракта с Татьяной Зубовой о назначении ее руководителем администрации города состоялось на очередном, четырнадцатом заседании Совета городского поселения Белебея Белебеевского района. Депутаты единогласно поддержали предложенную кандидатуру.
Напомним, Татьяна Зубова с апреля 2025 года исполняла обязанности главы администрации города Белебея. Ранее, с 2024 года работала заместителем главы администрации — начальником отдела ЖКХ.
Ранее сообщалось, что мэром Бирска официально назначен Юрий Иванов.