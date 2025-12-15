Ричмонд
В Бельгии не верят в создание единой армии ЕС

Создание единой армии Европейского союза в ближайшее время невозможно. Об этом в беседе с Politico заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Любой, кто верит в европейскую армию, продает воздушные замки», — приводит слова политика «Лента.ру».

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, в свою очередь, заявил, что сегодняшние настроения европейских лидеров далеки от идеала — им не хватает единства и взаимопонимания.

Politico обращает внимание на двойственную позицию лидеров ЕС: в целом они выступают за расширение Евросоюза, но при этом сознательно избегают любых шагов, ведущих к его трансформации в федерацию с едиными вооруженными силами.

В этом году генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против создания объединенной армии стран Евросоюза. Он указал, что она будет дублировать функции НАТО, но никогда не сможет заменить собой альянс.

