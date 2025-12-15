Ричмонд
«Не обещать невыполнимого»: Кожемяко дал установку депутатам на 2026 год

Губернатор предостерег будущих кандидатов от популизма.

Источник: PrimaMedia.ru

Действующим депутатам и будущим кандидатам от «Единой России» в Приморье запретили заниматься популизмом и активизироваться только накануне голосования. Стратегию партии на ключевой избирательный цикл 2026 года озвучил губернатор края и секретарь регионального отделения Олег Кожемяко на партийной конференции, сообщает ИА PrimaMedia.

Перед народными избранниками, которые планируют идти на переизбрание, губернатор поставил задачу отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

«Отчеты перед избирателями — это то, что ждут люди», — подчеркнул Кожемяко.

Губернатор при этом предостерег депутатов от раздачи обещаний.

«Не пустых обещаний и прожектерства, как иногда отдельные партии любят рассказывать, а с четкой постановкой реализованных задач и сроками их выполнения. Активность к выборам должна быть, но она должна просто усиливаться, а не начинаться с нуля — это никогда не вызывает симпатий. Основная позиция нашей партии — не обещать то, что сделать нельзя», — обозначил глава региона.

Также на конференции, состоявшейся 12 декабря, озвучили неофициальный слоган будущей кампании в Госдуму и Заксобрание: «Живем в Приморье. Дышим морем. Строим будущее». По мнению губернатора, эта фраза отражает «волевой характер» жителей края.

