МИД Беларуси осудил террористический акт в Сиднее, где погибли и пострадали люди

МИД Беларуси отреагировал на террористический акт в Сиднее, где погибли люди.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси осудил террористический акт в Сиднее, где погибли и пострадали люди. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ведомстве заявили, что Беларусь последовательно выступает против терроризма во всех его проявлениях и формах, а также поддерживает необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия террористическим угрозам.

В МИД выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В воскресенье, 14 декабря, несколько неизвестных открыли огонь по людям, находившимся на пляже Бондай в Сиднее. В результате случившегося 15 человек погибли, несколько десятков людей пострадали.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Коул передал Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп: «Благодарят за гостеприимство и за презенты».

Кроме того, сенатор Михаил Русый сказал, какие слова могут запретить на вывесках торговых объектов Беларуси.

