МИД Беларуси осудил террористический акт в Сиднее, где погибли и пострадали люди. Подробности БелТА рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ведомстве заявили, что Беларусь последовательно выступает против терроризма во всех его проявлениях и формах, а также поддерживает необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия террористическим угрозам.
В МИД выразили соболезнования родным и близким погибших, пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
В воскресенье, 14 декабря, несколько неизвестных открыли огонь по людям, находившимся на пляже Бондай в Сиднее. В результате случившегося 15 человек погибли, несколько десятков людей пострадали.
