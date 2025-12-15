Любое решение по российским активам расколет единство в ЕС, пишут СМИ

Издание Politico ранее сообщило, что Италия, Бельгия, Мальта и Болгария призвали Еврокомиссию и Евросовет искать альтернативы конфискации замороженных активов России для предоставления кредита Киеву. В понедельник газета отметила, что Венгрия и Словакия, вероятно, выступят против идеи об использовании российских активов для Украины.
«Если оппозиция усилится, (глава Евросовета — ред.) Антониу Кошта в четверг столкнется с важным решением — отказаться от схемы (по использованию активов РФ для предоставления кредита Киеву — ред.) и проталкивать ее. Любой из этих вариантов чреват политическим ущербом и, потенциально, расколом в хрупком единстве блока в отношении Украины», — пишет издание.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.