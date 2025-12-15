Лукашенко вспомнил свои визиты в Иран и сказал, что не обнаружил

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, которая проходит во Дворце Независимости 15 декабря, вспомнил свои визиты в Иран и сказал, что не обнаружил. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства сообщил, что вспомнил про свои визиты в Иран при прежних президентах, а также о переговорах, которые состоялись в Минске.
— И я не обнаружил, чтобы мы со стороны Беларуси не выполнили бы хоть один из пунктов наших договоренностей, — заявил Александр Лукашенко.
По словам президента, это является принципиальной позицией Беларуси, которой всегда придерживаются в договоренностях с другими странами — свято выполнять все то, что было обещано.
