Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко вспомнил свои визиты в Иран и сказал, что не обнаружил

Лукашенко сказал про свои визиты в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, которая проходит во Дворце Независимости 15 декабря, вспомнил свои визиты в Иран и сказал, что не обнаружил. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства сообщил, что вспомнил про свои визиты в Иран при прежних президентах, а также о переговорах, которые состоялись в Минске.

— И я не обнаружил, чтобы мы со стороны Беларуси не выполнили бы хоть один из пунктов наших договоренностей, — заявил Александр Лукашенко.

По словам президента, это является принципиальной позицией Беларуси, которой всегда придерживаются в договоренностях с другими странами — свято выполнять все то, что было обещано.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко изменил законы Беларуси о соцстраховании и пенсиях.

Тем временем пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, чего все очень ждут от Лукашенко.

А еще Александр Лукашенко передал в подарок Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше