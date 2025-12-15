Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе

Литва сказала, что готова вести переговоры с Беларусью по пограничному урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе. Об этом сообщили литовские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса. Подробности приводит БелТА.

Будрис заметил, что для решения проблем с пограничным урегулирование литовская сторона предлагает Беларуси диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям. Он уточнил, что именно ему была поставлена озвученная задача.

До указанного момента Литва воздерживалась от контактов с Беларусь на политическом уровне, считая, что все спорные вопросы можно решить на техническом уровне. К примеру, на уровне пограничных служб.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры.

Тем временем Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью: «Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет».

Также мы писали, что спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше