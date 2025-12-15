Литва заявила о готовности вести переговоры с Беларусью по ситуации на границе. Об этом сообщили литовские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса. Подробности приводит БелТА.
Будрис заметил, что для решения проблем с пограничным урегулирование литовская сторона предлагает Беларуси диалог на уровне посла Литвы по особым поручениям. Он уточнил, что именно ему была поставлена озвученная задача.
До указанного момента Литва воздерживалась от контактов с Беларусь на политическом уровне, считая, что все спорные вопросы можно решить на техническом уровне. К примеру, на уровне пограничных служб.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Литва должна вернуть Беларуси, чтобы получить фуры.
Тем временем Лукашенко заявил, сможет ли Литва развязать конфликт с Беларусью: «Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет».
Также мы писали, что спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия.