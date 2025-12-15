Ричмонд
В МИД России заявили об оказании необходимой поддержки Венесуэле

Россия оказывает необходимую политическую поддержку Венесуэле и считает, что будет найден логичный выход из сложившейся на юге Карибского моря ситуации, рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап. Мы считаем, что здравомыслие должно победить, и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас в южной части Карибского моря», — приводит его слова «РИА Новости».

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше