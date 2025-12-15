Политолог оценил, смогут ли США надавить на Киев на переговорах

Эксперт отметил, что украинский президент Владимир Зеленский полностью положился на Европу, поэтому и не опасается выражать американскому лидеру Дональду Трампу свое несогласие по ряду пунктов мирного плана. Собеседник «Ленты.ру» отмечает, что Белый дом теперь выступает большим сторонником мирного урегулирования, чем Брюссель и Киев, и выполняет роль посредника в переговорном процессе.
«Но Украина на стороне Европы. Поэтому возможности Соединенных Штатов ограничены», — рассказал Блохин.
Политолог уточнил, что Зеленский, как и его европейские союзники, уверен, что президент США сменится через три года, и тогда партнерство Европы и США возродится, и противоречия между Брюсселем и Вашингтоном удастся уладить.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США во время переговоров с Украиной в Берлине 14 декабря заняли жесткую позицию и отказались идти на компромисс по проекту мирной сделки. Встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера и Владимира Зеленского длилась около пяти часов. Уиткофф заявил, что сторонам удалось достичь «прогресса», но анонимный источник WSJ уточнил, что по территориальным вопросам к соглашению прийти не удалось.