Политолог оценил, смогут ли США надавить на Киев на переговорах

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США во время переговоров с Украиной в Берлине 14 декабря заняли жесткую позицию и отказались идти на компромисс по проекту мирной сделки. Встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера и Владимира Зеленского длилась около пяти часов. Уиткофф заявил, что сторонам удалось достичь «прогресса», но анонимный источник WSJ уточнил, что по территориальным вопросам к соглашению прийти не удалось.