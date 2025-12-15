WSJ: лидеры ЕС хотят подключиться к переговорам Украины и США

В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры между Владимиром Зеленским и представителями Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По завершении переговоров Уиткофф сообщил, что стороны рассмотрели мирное урегулирование украинского конфликта, экономические вопросы и другие темы.