WSJ: лидеры ЕС хотят подключиться к переговорам Украины и США

В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры между Владимиром Зеленским и представителями Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По завершении переговоров Уиткофф сообщил, что стороны рассмотрели мирное урегулирование украинского конфликта, экономические вопросы и другие темы.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус высказал сомнение в эффективности переговоров по Украине с посредниками в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Политик отметил, что это далеко не лучший состав переговорной группы.
