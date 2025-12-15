Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: лидеры ЕС хотят подключиться к переговорам Украины и США

Руководители европейских государств собираются подключиться к переговорам между представителями Украины и США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры между Владимиром Зеленским и представителями Дональда Трампа — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По завершении переговоров Уиткофф сообщил, что стороны рассмотрели мирное урегулирование украинского конфликта, экономические вопросы и другие темы.

В публикации WSJ сообщается, что 15 декабря переговоры будут продолжены в расширенном составе. «Лента.ру» уточняет, что к беседе присоединятся несколько представителей стран ЕС.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус высказал сомнение в эффективности переговоров по Украине с посредниками в лице Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Политик отметил, что это далеко не лучший состав переговорной группы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше