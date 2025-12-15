Politico: для ЕС эта неделя станет решающей по Украине и российским активам

Обсуждение кредита Киеву идет сложно, признала Кайя Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности. По ее словам, решения пока нет, но у Евросоюза остается еще есть несколько дней. Тем не менее вероятность достижение соглашения на саммите в четверг снижается, так как требования Бельгии о поиске альтернативных вариантов финансирования Украины, помимо Мальты и Болгарии, в пятницу поддержала Италия, третья по величине страна ЕС. А в воскресенье этот план отклонил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.