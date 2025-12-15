Politico: для ЕС эта неделя станет решающей по Украине и российским активам

Согласно статье, после резких нападок со стороны Вашингтона, в том числе заявлений Дональда Трампа о том, что европейские лидеры «слабы» и «много говорят, но ничего не делают», эта неделя станет для них настоящим испытанием на прочность.
В понедельник на встрече с Владимиром Зеленским и эмиссарами Трампа в Берлине лидеры ЕС попытаются «скорректировать» мирное соглашение Вашингтона в пользу Украины.
Учитывая, что мирный план из 28 пунктов администрации Трампа вызвал яростную реакцию в Киеве и в европейских столицах, они поспешили разработать альтернативный вариант.
В чем заключаются «поправки» со стороны Евросоюза и Киева, неизвестно. Но французский чиновник утверждает, что Киев отклонил предложение Вашингтона о создании демилитаризованной «свободной экономической зоны на Донбассе. Кроме того, собеседник рассказал изданию, что США, несмотря на яростные возражения Европы, упорно настаивают на территориальных уступках. Это вызывает трения между Брюсселем и Вашингтоном.
«Справедливо будет сказать, что тогда Европа тоже потерпит поражение», — считает европейский чиновник.
Одновременно министры иностранных дел и дипломаты ЕС на встрече в Брюсселе поборются за судьбу многомиллиардного кредита для Украины из замороженных российских активов, говорится в статье. ЕС уже несколько месяцев пытается убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера согласиться на использование российских активов на сумму 185 млрд евро, хранящихся в брюссельском депозитарии Euroclear. Оставшаяся часть финансового пакета на общую сумму 210 млрд евро также включает замороженные российские активы на 25 млрд евро, которые хранятся в разных странах блока.
Обсуждение кредита Киеву идет сложно, признала Кайя Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности. По ее словам, решения пока нет, но у Евросоюза остается еще есть несколько дней. Тем не менее вероятность достижение соглашения на саммите в четверг снижается, так как требования Бельгии о поиске альтернативных вариантов финансирования Украины, помимо Мальты и Болгарии, в пятницу поддержала Италия, третья по величине страна ЕС. А в воскресенье этот план отклонил новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Согласно Politico, эти пять стран, даже если к ним присоединятся дружественно настроенные к России Венгрия и Словакия, не смогут сформировать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подорвет надежды Еврокомиссии на достижение договоренностей по российским активам и кредиту для Украины на этой неделе.
Более того, три европейских дипломата рассказали изданию, что альтернативы плану Еврокомиссии «пока не рассматриваются».
Решение по российским активам — решение о будущем Европы, которое определит, останется ли Евросоюз значимым игроком. Варианта Б просто нет.
В среду лидеры «восточного фланга» Европы, включая страны Балтии и Польшу, встретятся в Хельсинки, чтобы обсудить дополнительные меры обороны от России. В четверг все 27 лидеров Евросоюза соберутся в Брюсселе на «итоговый» саммит, который обещает стать одним из самых значимых за последние годы. Они рассчитывают понять, принесла ли интенсивная дипломатия «последней минуты» свои плоды, поэтому европейские чиновники считают ближайшие несколько дней «экзистенциальными», заключает Politico.