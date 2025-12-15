Кремль ответил на слова Зеленского о готовности отказаться от НАТО

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. В начале декабря 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об отсутствии единого мнения среди членов альянса по этому вопросу. При этом, по информации Axios, мирный план по Украине, который обсуждают с ноября, содержит дополнительное рамочное соглашение, основанное на принципах 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне. О том, что в документе из 20 пунктов Киеву обещают соответствующие гарантии, писало также «Зеркало недели».