Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 декабря: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Работа по мирным предложениям по Украине ведется между представителями США, европейцами и украинцами.

США не информируют РФ в режиме реального времени о ходе контактов по Украине в Берлине, Москва ожидает сведений после завершения переговоров.

Вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО — один из краеугольных, он подлежит особому обсуждению.

Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине.

Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям, и он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Россия не хочет вести «мегафонные переговоры» по украинскому урегулированию.

Говорить о каких-то конкретных временных рамках по достижению мира на Украине является неблагодарным занятием.

Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне работают над урегулированием на Украине.

Он хочет урегулирования этого конфликта. И прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по РИА Новости)

15 декабря Владимир Путин примет секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше