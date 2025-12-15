Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 декабря: главное

Работа по мирным предложениям по Украине ведется между представителями США, европейцами и украинцами.
США не информируют РФ в режиме реального времени о ходе контактов по Украине в Берлине, Москва ожидает сведений после завершения переговоров.
Вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО — один из краеугольных, он подлежит особому обсуждению.
Путин открыт к миру и серьезным решениям по Украине.
Он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям, и он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек.
Россия не хочет вести «мегафонные переговоры» по украинскому урегулированию.
Говорить о каких-то конкретных временных рамках по достижению мира на Украине является неблагодарным занятием.
Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне работают над урегулированием на Украине.
Он хочет урегулирования этого конфликта. И прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия.
15 декабря Владимир Путин примет секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева.