Губернатор Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке правительства региона

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о подписании указа об отставке правительства Самарской области. Документ вступит в силу с 16 декабря.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

До формирования нового состава правительства все его члены остаются на своих местах.

Ранее сообщалось, что областной кабинет министров возглавит Виталий Шабалатов. Действующий глава правительства Михаил Смирнов покинет свой пост.

