Губернатор Вячеслав Федорищев подписал указ об отставке правительства региона

До формирования нового состава правительства все его члены остаются на своих местах.
Ранее сообщалось, что областной кабинет министров возглавит Виталий Шабалатов. Действующий глава правительства Михаил Смирнов покинет свой пост.
