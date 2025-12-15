Ричмонд
Глава МИД Рыженков сказал, пожелания какой страны готова выполнить Беларусь

Глава МИД Рыженков сказал, что Беларусь может выполнить все предложения и пожелания этой страны.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков сказал, что Беларусь может выполнить все предложения и пожелания Ирана, пишет БелТА.

Так, на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи белорусский министр сказал, что у стран существует «очень много вопросов для совместного изучения и для принятия решений». При этом Рыженков обратил внимание, что все пожелания иранской стороны будут выполнены.

— Будьте уверены, что все возможные предложения и пожелания будут выполнены, — подчеркнул он.

Еще Рыженков подчеркнул, что белорусская сторона будет делать все возможное для продуктивности визита иранской делегации. Также он отметил движение вперед по всем направлениям сотрудничества Беларуси и Ирана, характеризующееся конкретными делами и конкретными цифрами.

— Нынешняя двусторонняя встреча может привести отношения Минска и Тегерана к еще более впечатляющим результатам, — заключил Максим Рыженков.

Ранее Александр Лукашенко вспомнил свои визиты в Иран и сказал, что не обнаружил.

Между тем Минздрав изменил условия прохождения интернатуры в Беларуси.

