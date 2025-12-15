Politico: Трамп «похитил» праздничное настроение в европейских посольствах в Вашингтоне

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа только говорит об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Хотя он отметил, что у него нет врагов в Европе и ему нравятся местные лидеры, во многих отношениях они «не на высоте». По словам американского президента, его европейские коллеги «слабы» и часто не понимают, что делают.