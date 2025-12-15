Politico: Трамп «похитил» праздничное настроение в европейских посольствах в Вашингтоне

После посещения нескольких рождественских вечеринок в европейских посольствах на прошлой неделе Politico констатирует, что настроение на приемах было довольно мрачное: как будто европейцы из Ктограда с ужасом наблюдали за тем, как Трамп-Гринч украл Рождество (Гринч известен как персонаж американских рождественских мультфильма «Как Гринч украл Рождество» и фильма «Гринч — похититель Рождества». — Прим. ред.).
«Западный альянс разваливается. Отношения уже никогда не будут прежними», — посетовал европейский дипломат. Другой собеседник усомнился в «дружественной» настроенности Трампа по отношению к Европе: «Трамп делает нам одолжение, поощряя нас быть более сильными и дееспособными союзниками. Но он вряд ли хочет, чтобы Евросоюз стал сильнее».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа только говорит об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Хотя он отметил, что у него нет врагов в Европе и ему нравятся местные лидеры, во многих отношениях они «не на высоте». По словам американского президента, его европейские коллеги «слабы» и часто не понимают, что делают.
Оно вызвано решительным отказом Вашингтона от порядка, установленного после 1945 года и поддерживаемого каждым предшественником Трампа на посту главы Белого дома. По мнению издания, большинство обычно невозмутимых дипломатов и атташе находятся на ранних стадиях «проживания проблемы»: гнев и отрицание. «Через два года, когда в США появится новый президент, все вернется на круги своя», — полагает заместитель главы миссии из одной страны Юго-Восточной Европы. Другой прошептал, что Трамп прав, когда описывает Европу как «загнивающую».
Politico отметило резкий контраст между вечеринками в европейских посольствах и грандиозным приемом в Национальном строительном музее, который устроил богатый газом Катар, чтобы отпраздновать свой национальный день (Национальный день Катара празднуется 18 декабря. — Прим. ред.). Катарцы, согласно статье, смогли заполнить зал законодателями, высокопоставленными лицами администрации Трампа и выдающимися жителями Вашингтона. Здесь не было никаких мизерных канапе, как в европейских посольствах, а было изобилие настоящей катарской еды… и алкоголя. И хорошее настроение, и никакой угрюмости, подчеркивает издание. «Мы счастливы», — просиял катарский дипломат.