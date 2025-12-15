Полковник Ходаренок ответил Рютте на слова о войне дедов и прадедов

Могут сказать — подобный документ представляет один из важнейших военных секретов государства, и его содержание никак не может быть расписано в средствах массовой информации. Действительно, все так и есть. Тем не менее о том, что такую задачу перед вооруженными силами президент России не ставил, можно догадаться по расчету необходимых сил и средств, их распределению, созданным группировкам.