Политолог: Трамп не позволит Украине вступить в НАТО

Политолог назвал несколько причин, по которым Украину вряд ли примут в НАТО в ближайшее время. В частности, он отметил, что это невозможно в условиях продолжающихся военных действий на территории Украины. Эксперт усомнился в целесообразности интеграции, учитывая возможные изменения в самом блоке, ключевую роль в котором играют США.