Политолог: Трамп не позволит Украине вступить в НАТО

Президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не позволит Украине вступить в НАТО. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Политолог назвал несколько причин, по которым Украину вряд ли примут в НАТО в ближайшее время. В частности, он отметил, что это невозможно в условиях продолжающихся военных действий на территории Украины. Эксперт усомнился в целесообразности интеграции, учитывая возможные изменения в самом блоке, ключевую роль в котором играют США.

«Украину и без НАТО накачали вооружениями круче, чем любую страну альянса, и не обязательно ее интегрировать. Но как они могут включить страну в НАТО, если само будущее альянса может быть переосмыслено?», — задался вопросом эксперт.

По его прогнозу, в ближайшие три года присоединение Украины к НАТО не произойдет, а дальнейшие перспективы будут зависеть от того, кто станет следующим президентом США.

Блохин также отметил, что США прямо и недвусмысленно выразили о своем нежелании видеть Украину в составе НАТО. По его мнению, Вашингтон, возможно, рассматривает варианты изменения формата самого блока. Политолог подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины для Запада уже решен, несмотря на постоянные просьбы со стороны Украины.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
