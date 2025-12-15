Политолог: Трамп не позволит Украине вступить в НАТО

Политолог назвал несколько причин, по которым Украину вряд ли примут в НАТО в ближайшее время. В частности, он отметил, что это невозможно в условиях продолжающихся военных действий на территории Украины. Эксперт усомнился в целесообразности интеграции, учитывая возможные изменения в самом блоке, ключевую роль в котором играют США.
«Украину и без НАТО накачали вооружениями круче, чем любую страну альянса, и не обязательно ее интегрировать. Но как они могут включить страну в НАТО, если само будущее альянса может быть переосмыслено?», — задался вопросом эксперт.
По его прогнозу, в ближайшие три года присоединение Украины к НАТО не произойдет, а дальнейшие перспективы будут зависеть от того, кто станет следующим президентом США.
Блохин также отметил, что США прямо и недвусмысленно выразили о своем нежелании видеть Украину в составе НАТО. По его мнению, Вашингтон, возможно, рассматривает варианты изменения формата самого блока. Политолог подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины для Запада уже решен, несмотря на постоянные просьбы со стороны Украины.