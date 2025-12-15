ЕС ввел санкции против 142-го батальона радиоэлектронной борьбы ВС России

В документе уточняется, что это подразделение играет важную роль в обеспечении безопасности и обороны российского региона и якобы занимается «глушением GPS-сигналов, в первую очередь затрагивающим страны Балтии».
Также в ЕС ввели санкции против российских журналистов и аналитиков Ивана Тимофеева, Федора Лукьянова, Дмитрия Суслова и Андрея Быстрицкого.
Кроме того, в европейский санкционный список попала журналистка Диана Панченко.
