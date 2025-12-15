Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС ввел санкции против 142-го батальона радиоэлектронной борьбы ВС России

Евросоюз включил в санкционный список 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС России, который базируется в Калининградской области.

Источник: Reuters

В документе уточняется, что это подразделение играет важную роль в обеспечении безопасности и обороны российского региона и якобы занимается «глушением GPS-сигналов, в первую очередь затрагивающим страны Балтии».

Также в ЕС ввели санкции против российских журналистов и аналитиков Ивана Тимофеева, Федора Лукьянова, Дмитрия Суслова и Андрея Быстрицкого.

Кроме того, в европейский санкционный список попала журналистка Диана Панченко.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше