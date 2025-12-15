MWM: НАТО продвигается к границам России в Арктике

Как напоминает MWM, Северный морской путь (СМП) попал в заголовки газет в октябре этого года после того, как китайский торговый флот при поддержке российского атомного ледокольного флота осуществил по СМП первую в истории контейнерную перевозку в Европу. Этот маршрут позволяет почти вдвое сократить время доставки по сравнению с южными маршрутами, проходящими через Малаккский пролив и Суэцкий канал, и избегать вод, контролируемых западными военно-морскими силами.