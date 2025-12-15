MWM: НАТО продвигается к границам России в Арктике

В статье говорится, что главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев назвал ситуацию в Арктическом регионе «сложной». «Вместо обсуждения сотрудничества в Арктике мы все чаще слышим противоположное, в том числе то, что Арктика является регионом потенциального будущего конфликта».
По его словам, западные страны, граничащие с Арктикой, значительно ускорили строительство ледоколов и судов ледового класса; разрабатывают БПЛА, предназначенные для ведения боевых действий в регионе, и существенно активизировали разведывательную деятельность. За последние пять лет, по данным адмирала, количество их разведывательных полетов увеличилось на 37% — с 220 до 380.
При этом мы не приближаемся к их границам, это они приближаются к нашим.
Моисеев также отметил, что обновленные арктические стратегии членов НАТО «явно» направлены против России. «Нынешние доктрины США, Канады, Дании, Великобритании, Норвегии и Франции направлены на обеспечение дальнейшей милитаризации, расширение военной инфраструктуры и увеличение масштабов военных учений, нацеленных на подготовку и проведение наступательных операций… под предлогом защиты от угроз со стороны России и Китая», — пояснил он.
Страны Запада, по его словам, «не желают признавать суверенитет России над Северным морским путем».
Как напоминает MWM, Северный морской путь (СМП) попал в заголовки газет в октябре этого года после того, как китайский торговый флот при поддержке российского атомного ледокольного флота осуществил по СМП первую в истории контейнерную перевозку в Европу. Этот маршрут позволяет почти вдвое сократить время доставки по сравнению с южными маршрутами, проходящими через Малаккский пролив и Суэцкий канал, и избегать вод, контролируемых западными военно-морскими силами.
США, говорится в статье, 19 декабря 2023 года предъявили расширенные территориальные претензии на обширный континентальный шельф в Северном Ледовитом море, Атлантике, Беринговом море и Тихом океане, в дополнение к двум участкам в Мексиканском заливе — в общей сложности более чем на 1 млн квадратных километров морского дна.
Россия в ответ на действия западных стран развернула восемь атомных ледоколов, в том числе четыре ледокола последнего поколения, для обеспечения круглогодичной навигации по СМП, уточняет издание.