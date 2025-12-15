Ричмонд
MWM: НАТО продвигается к границам России в Арктике

Арктика превращается в центральную арену геополитического конфликта между Россией и Западом. Члены НАТО продолжают наращивать свое военное присутствие в Арктике, приближаясь к границам России, пишет онлайн-издание Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев назвал ситуацию в Арктическом регионе «сложной». «Вместо обсуждения сотрудничества в Арктике мы все чаще слышим противоположное, в том числе то, что Арктика является регионом потенциального будущего конфликта».

По его словам, западные страны, граничащие с Арктикой, значительно ускорили строительство ледоколов и судов ледового класса; разрабатывают БПЛА, предназначенные для ведения боевых действий в регионе, и существенно активизировали разведывательную деятельность. За последние пять лет, по данным адмирала, количество их разведывательных полетов увеличилось на 37% с 220 до 380.

При этом мы не приближаемся к их границам, это они приближаются к нашим.

Александр Моисеев
главнокомандующий Военно-морским флотом РФ

Моисеев также отметил, что обновленные арктические стратегии членов НАТО «явно» направлены против России. «Нынешние доктрины США, Канады, Дании, Великобритании, Норвегии и Франции направлены на обеспечение дальнейшей милитаризации, расширение военной инфраструктуры и увеличение масштабов военных учений, нацеленных на подготовку и проведение наступательных операций… под предлогом защиты от угроз со стороны России и Китая», пояснил он.

Моисеев предупредил, что «конфликтный потенциал» растет на фоне обострения конкуренции между ведущими странами за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и контроль над важнейшими морскими и воздушными коммуникациями.

Страны Запада, по его словам, «не желают признавать суверенитет России над Северным морским путем».

Как напоминает MWM, Северный морской путь (СМП) попал в заголовки газет в октябре этого года после того, как китайский торговый флот при поддержке российского атомного ледокольного флота осуществил по СМП первую в истории контейнерную перевозку в Европу. Этот маршрут позволяет почти вдвое сократить время доставки по сравнению с южными маршрутами, проходящими через Малаккский пролив и Суэцкий канал, и избегать вод, контролируемых западными военно-морскими силами.

США, говорится в статье, 19 декабря 2023 года предъявили расширенные территориальные претензии на обширный континентальный шельф в Северном Ледовитом море, Атлантике, Беринговом море и Тихом океане, в дополнение к двум участкам в Мексиканском заливе в общей сложности более чем на 1 млн квадратных километров морского дна.

Наиболее значимые территориальные притязания связаны с крайне спорной и приобретающей все большее стратегическое значение Арктикой, где претензии Вашингтона позволили бы ему контролировать огромное количество полезных ископаемых и энергетических ресурсов, отмечает MWM.

Россия в ответ на действия западных стран развернула восемь атомных ледоколов, в том числе четыре ледокола последнего поколения, для обеспечения круглогодичной навигации по СМП, уточняет издание.

