Раскрыта роль Финляндии в переговорах США и Украины

Роль Стубба, как указывает издание, сводится к «челночной дипломатии» в этом диалоге. По имеющейся информации, в 09:16 по берлинскому времени (11:16 мск) финский президент покинул лобби отеля Adlon в центре немецкой столицы и на автомобиле МИД Германии отправился в расположенную всего в 600 метрах гостиницу Marriott, где остановился его украинский коллега Владимир Зеленский.