Раскрыта роль Финляндии в переговорах США и Украины

Президент Финляндии Александр Стубб выступает посредником между США и Украиной на переговорах в Берлине по мирному уреглуированию российско-украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Bild.

Источник: AP 2024

Роль Стубба, как указывает издание, сводится к «челночной дипломатии» в этом диалоге. По имеющейся информации, в 09:16 по берлинскому времени (11:16 мск) финский президент покинул лобби отеля Adlon в центре немецкой столицы и на автомобиле МИД Германии отправился в расположенную всего в 600 метрах гостиницу Marriott, где остановился его украинский коллега Владимир Зеленский.

С Зеленским Стубб провел около часа и уже в 10:16 (12:16 мск) приехал на встречу с американской делегацией вернулся в Adlon, где были замечены многие высокопоставленные военные из США, в частности, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Bild также отмечает, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Стубба свзяывают теплые личные отношения, что лишь благоприятствует посреднеческой роли последнего.

Ранее Стубб рассказал о коренных изменениях в политике Трампа по отношению к России. По словам финского президента, его американский коллега осознал, что «пряник редко работает с россиянами». Теперь вопрос заключается лишь в том, «насколько большой будет кнут», сыронизировал Стубб.

