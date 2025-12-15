AFP сообщило о требовании США от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса

Газета The Wall Street Journal (WSJ) накануне сообщила, что встреча Зеленского и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Берлине прошла сложно. По данным издания, переговоры между Украиной и ее западными союзниками превратились в «перетягивание каната». Как пишет газета, США настаивают на быстрых решениях в урегулировании конфликта. Однако Зеленский и Евросоюз (ЕС) указывают на сохраняющиеся серьезные разногласия в мирном плане, требующие решения.