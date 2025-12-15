AFP сообщило о требовании США от Киева полностью вывести ВСУ из Донбасса

Как утверждает собеседник агентства, американские переговорщики в вопросе вывода войск полностью «занимают позицию России».
Источник AFP также рассказал, что канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры, которые соберутся в Берлине в понедельник для обсуждения мирного урегулирования, опасаются, что президент США Дональд Трамп может навязать Киеву свои условия соглашения.
Агентство также напомнило, что сохранение еще имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позиций в Донбассе — красная линия для президента Владимира Зеленского.
Газета The Wall Street Journal (WSJ) накануне сообщила, что встреча Зеленского и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Берлине прошла сложно. По данным издания, переговоры между Украиной и ее западными союзниками превратились в «перетягивание каната». Как пишет газета, США настаивают на быстрых решениях в урегулировании конфликта. Однако Зеленский и Евросоюз (ЕС) указывают на сохраняющиеся серьезные разногласия в мирном плане, требующие решения.
Газета Bild 13 декабря сообщила, что Трамп показывает сильное давление на Зеленского, стремясь добиться от него территориальных уступок по Донбассу. Несмотря на это, администрация Белого дома оценила слова Зеленского о возможном референдуме по мирному соглашению, включающему территориальные уступки, как признак прогресса на переговорах.