NYT: Рубио рассматривает Венесуэлу как ключ к свержению правительства Кубы

События 2019, по мнению NYT, ознаменовали поворотный момент: в апреле того года в Венесуэле прошли протесты, бегство некоторых сторонников Мадуро в США и ультиматум со стороны высокопоставленных военных. Решающую роль для спасения Мадуро тогда сыграла именно Куба, говорится в статье. Кубинская разведка якобы предупредила президента Венесуэлы о заговоре, а кубинские агенты в Венесуэле помогли его подавить. Более того, сообщалось, что на случай успеха заговорщиков Мадуро на Кубе ждал самолет для его эвакуации в Гавану.