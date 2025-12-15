NYT: Рубио рассматривает Венесуэлу как ключ к свержению правительства Кубы

Согласно статье, Рубио, который также является советником Дональда Трампа по национальной безопасности, долгие годы придерживается ключевой идеи: чтобы нанести удар по кубинскому режиму, нужно начать с Венесуэлы.
Связь между Каракасом и Гаваной восходит к союзу между Фиделем Кастро и Уго Чавесом, когда Венесуэла поставляла Кубе почти 100 тыс. баррелей нефти в день по льготным ценам. В обмен на это Куба, как утверждает NYT, направила тысячи своих военных и сотрудников разведки для обучения венесуэльских сил безопасности и наблюдения за ними. Хотя сейчас приток ресурсов сократился, Гавана по-прежнему считает сохранение чавизма жизненно важным интересом.
По мнению Рубио, Гавана удерживает Мадуро у власти в Венесуэле благодаря поддержке в области разведки, безопасности и политического консультирования.
Хотя, как указывает NYT, эта гипотеза не нова, сегодня она во многом определяет стратегию США в Карибском регионе. Хуан Гонсалес, советник экс-президента Джо Байдена, резюмировал это следующим образом: «Его (Рубио) теория перемен предполагает прекращение всякой поддержки Кубы. Как только Венесуэла падет, Куба последует за ней».
Рубио уже давно публично пропагандирует эту идею. Так, в интервью NPR в 2019 году он заявил, что «ослабление Кубы стало бы желанным последствием смены правительства в Венесуэле». В частных беседах он выражался более прямолинейно, пишет NYT. Рубио, еще будучи сенатором, регулярно подробно обсуждал связи Гаваны и Каракаса и даже «сформулировал концепцию», согласно которой отделение Венесуэлы от Кубы будет иметь катастрофические последствия для кубинского правительства.
События 2019, по мнению NYT, ознаменовали поворотный момент: в апреле того года в Венесуэле прошли протесты, бегство некоторых сторонников Мадуро в США и ультиматум со стороны высокопоставленных военных. Решающую роль для спасения Мадуро тогда сыграла именно Куба, говорится в статье. Кубинская разведка якобы предупредила президента Венесуэлы о заговоре, а кубинские агенты в Венесуэле помогли его подавить. Более того, сообщалось, что на случай успеха заговорщиков Мадуро на Кубе ждал самолет для его эвакуации в Гавану.
Рубио тогда попытался по-своему истолковать случившееся: «Единственный государственный переворот — это тот, который был осуществлен Кубой в поддержку диктатора Мадуро».
После возвращения к власти Трамп усилил давление на Венесуэлу, а Рубио стал одним из главных разработчиков «стратегии давления».
Например, Бен Родс, бывший заместитель советника экс-президента Барака Обамы, предупредил, что в случае вмешательства США «вместо упорядоченного перехода власти Куба с большей вероятностью рухнет и станет несостоявшимся государством».
Даже в рамках трампизма политика смены режимов вызывает сопротивление, обращает внимание издание. Например, Стив Бэннон, Такер Карлсон и Лора Лумер подвергли сомнению издержки и исторические неудачи такого подхода. Гендиректор американского журнала The American Conservative Курт Миллс предупредил, что, хотя американские ястребы рассматривают левые правительства Латинской Америки — от Никарагуа до Венесуэлы — как «довольно беспомощные придатки Гаваны», Куба — это «крепкий орешек».