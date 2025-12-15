Ричмонд
Эксперт раскрыл причину отказа Украины от демилитаризованной зоны в Донбассе

Европейский союз оказывает давление на Киев, вынуждая его продолжать боевые действия на Донбассе. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он считает, что Украина под влиянием ЕС отказалась от проекта по созданию свободной экономической зоны, что в дальнейшем может обернуться катастрофой для украинской армии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Зеленский тут ни при чем. Россия, конечно, на это не согласится, но Киеву такая зона была бы выгодна. Однако подобные решения принимают кукловоды Европы», — указал эксперт.

Германия, Франция и Великобритания всеми доступными средствами инициировали переговоры с США по украинскому вопросу. Военный эксперт не исключает, что своими действиями европейские державы стремятся сместить фокус внимания Вашингтона на другие темы.

«У них же есть интересы в Латинской Америке, Венесуэле с ее нефтью, Арктике, где они хотят с нами сотрудничать. А может, это сигнал, что ЕС еще заставит Киев повоевать за Донбасс, что, конечно, приведет лишь к еще большим потерям в рядах ВСУ», — резюмировал Дандыкин.

Эксперт заявил, что российская армия стабильно продвигается вперед в зоне СВО, освобождая по несколько километров территорий ежедневно. По его данным, расстояние до Краматорска сократилось с 80 до 12 километров. До Славянска дистанция, как отметил Дандыкин, несколько больше, однако он выразил уверенность в достижении ВС РФ поставленных целей.

Ранее стало известно, что Киев отверг предложение о создании в Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны. Как сообщило Politico, предложение сняли с повестки, несмотря на активное продвижение инициативы со стороны США.

