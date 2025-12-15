WSJ: встреча Зеленского и Уиткоффа в Берлине прошла тяжело

«Украина расценивает Россию исключительно как врага и не воспринимает как добрососедское государство. В таких условиях, кто бы что ни обеспечивал, ситуация будет оставаться очень взрывоопасной. Если не наладить контакты между Россией и Украиной, то никакого толка от переговоров не будет. В Киеве должны прийти власти, которые будут готовы искать хоть какой-то компромисс, которые более реалистично, стоят на земле и думают о перспективах развития. Пока у власти находится режим Зеленского, мне не видится, что надежный и стабильный мир вообще возможен», — заключил Топорнин.