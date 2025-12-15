СМИ сообщили о планах Германии увеличить число военных специалистов на Украине

Согласно документу, на который ссылаются журналисты, Германия планирует регулярно проводить консультации между военными ведомствами по вопросам вооружений, создать в Берлине координационное бюро украинской оборонной промышленности для укрепления связей между компаниями обеих стран, а также расширить присутствие немецкого бизнеса в сфере вооружений на Украине. Кроме того, планируется увеличить численность и расширить полномочия военного атташата при германской дипмиссии в Киеве, а также обеспечить постоянный обмен информацией о потребностях в различных видах оружия.