Сийярто: планы ЕС вооружать Киев за счет России — военная провокация

На предстоящем заседании Совета по иностранным делам Евросоюза Сийярто пообещал решительно выступить против такой инициативы. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит дальнейшую эскалацию украинского конфликта. При этом представитель Будапешта уверен, что в случае прямого военного столкновения с Россией Европа не устоит.