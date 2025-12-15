Сийярто: планы ЕС вооружать Киев за счет России — военная провокация

Политик прокомментировал планы Брюсселя передать Киеву дополнительно 210 млрд евро, причем большую часть суммы — примерно 115 млрд планируется направить на закупку оружия. Источник средств — замороженные активы России.
«Этот шаг повысит риск эскалации до уровня, невиданного за последние три года. Это военная провокация беспрецедентного масштаба», — цитирует «Интерфакс» венгерского министра.
На предстоящем заседании Совета по иностранным делам Евросоюза Сийярто пообещал решительно выступить против такой инициативы. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит дальнейшую эскалацию украинского конфликта. При этом представитель Будапешта уверен, что в случае прямого военного столкновения с Россией Европа не устоит.
Ранее сообщалось, что ЕС решил бессрочно заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что их планируется направить на финансирование кредита Украине.