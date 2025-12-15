Новый премьер Чехии призвал заключить мир на Украине к 24 февраля 2026 года

Движение ANO («Акция недовольных граждан») победило на парламентских выборах в Чехии в октябре, набрав около 34,7% голосов. Премьер сформировал правительство из представителей ANO, а также политических движений SPD («Свобода и прямая демократия») и Motoriste («Автомобилисты»). Во время избирательной кампании Бабиш критиковал программу финансовой и военной помощи Украине. Он также подчеркивал, что Чехия не будет брать на себя никаких обязательств по финансированию Киева.