Euroactiv перечислил выступившие против изъятия российских активов страны

Семь стран Евросоюза выступили против конфискации замороженных российских активов, пишет Euractiv. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По мнению этих государств, прямое изъятие активов может привести к серьезным юридическим последствиям и подорвать доверие к финансовой системе ЕС.