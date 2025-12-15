Ричмонд
Euroactiv перечислил выступившие против изъятия российских активов страны

Семь стран Евросоюза выступили против конфискации замороженных российских активов, пишет Euractiv. К Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. По мнению этих государств, прямое изъятие активов может привести к серьезным юридическим последствиям и подорвать доверие к финансовой системе ЕС.

Источник: Reuters

Представители этих стран предлагают Евросоюзу альтернативные варианты финансирования, в том числе выпуск общего долгового обязательства. Такой механизм позволил бы обойти спорный вопрос прямой конфискации.

В начале декабря Еврокомиссия представила план изъятия и дальнейшего использования российских замороженных активов. Согласно инициативе ЕК, средства будут взяты из бельгийского депозитария Euroclear, после чего переданы в качестве кредита Украине. 12 декабря Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о взыскании причиненных убытков. Сумма иска превышает 18 трлн руб.

