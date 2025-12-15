Ричмонд
Злоба и растерянность: эксперт раскрыл позицию ЕС по активам РФ

Страны Евросоюза желают конфисковать замороженные российские активы, но пока не решаются это сделать из-за опасений ответа Москвы, отсутствия солидарности всех стран объединения и изменения курса США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Иван Тимофеев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что ЕС может решиться на экспроприацию российских денег, так как готовился к этому длительное время, но чиновники Евросоюза понимают, что Кремль сделает ответный шаг — конфискует и передаст во временное или постоянное ведение активы суверенных и частных лиц Европы.

По мнению собеседника «Ленты.ру», ЕС не остановит от конфискации российских активов недовольство граждан, но решающим фактором может стать недовольство отдельных членов Евросоюза, которые опасаются ответных действий Москвы.

«В ЕС сейчас царит такая озлобленная растерянность, связанная с изменением американского курса в отношении самого союза и по украинскому вопросу. Это озлобленность, вызванная тем, что им не удается решить украинский вопрос так, как хотелось бы», — уточнил Тимофеев. Он добавил, что ситуация на Украине в Европе вызывает у чиновников ЕС желание причинить России максимальный вред, а изъятие российских денег — способ достижения цели, который им доступен.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что часть конфискованных российских активов будет направлена Киевом на продолжение противостояния с Москвой. Министр добавил, что экспроприация замороженных средств приведет к эскалации конфликта.

По данным брюссельского портала Euractiv, всего семь стран Евросоюза выступают против изъятия российских активов. В их число входят Венгрия, Бельгия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

