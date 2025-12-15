«В ЕС сейчас царит такая озлобленная растерянность, связанная с изменением американского курса в отношении самого союза и по украинскому вопросу. Это озлобленность, вызванная тем, что им не удается решить украинский вопрос так, как хотелось бы», — уточнил Тимофеев. Он добавил, что ситуация на Украине в Европе вызывает у чиновников ЕС желание причинить России максимальный вред, а изъятие российских денег — способ достижения цели, который им доступен.