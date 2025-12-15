ЕС ввел санкции против батальона РЭБ, базирующегося в Калининградской области

Евросоюз обновил список санкций против Российской Федерации. В новую редакцию внесены 17 физических и 4 юридических лица. В числе прочих в антироссийский санкционный список попал 42-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, базирующийся в Калининградской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикации в Официальном журнале ЕС.
В документе ЕС разъясняется, что данное подразделение не только играет важную роль в обеспечении безопасности и обороны российского региона, но также якобы занимается «глушением GPS-сигналов, в первую очередь затрагивающим страны Балтии».
Как уточняет информагентство, санкции ЕС подразумевают для физических лиц запрет на въезд в Евросоюз и блокирование всех финансовых активов на территории сообщества, для юрлиц — блокировку активов и запрет на любые контакты с европейским бизнесом.