Или, скорее, о том, что круглосуточное прикрытие Ирландии обеспечивают военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании, поскольку собственных у нее нет, говорится в статье.
В территориальных водах Ирландии проложены десятки жизненно важных трансатлантических кабелей, а ее авиабаза Шеннон служит крупным центром для США и других членов НАТО.
Согласно опросам общественного мнения, эти вопросы разделили ирландцев: треть жителей страны выступают за отказ от нейтралитета и вступление в Североатлантический альянс, треть — против, еще треть — не определились, сообщает Euractiv.
В стране нашлись и те, кто утверждает, что упомянутые беспилотники не были российскими, а Зеленский не имел права посещать «принципиально нейтральный» остров. В основном это довольно активные представители левых партий, например партии «Шинн Фейн», социал-демократов и движения «Люди превыше прибыли» (People Before Profit). Но наиболее громким голосом левых в Ирландии, по мнению издания, является недавно избранный президент Кэтрин Коннолли, которая оправдывает начало боевых действий на Украине в 2022 году тем, что они были «спровоцированы расширением НАТО».
На их взгляд, поддержка Вашингтоном и Лондоном режима Зеленского автоматически превращает страну в марионетку агрессивного Запада. Они придерживаются пророссийской позиции и настаивают на том, что у Ирландии нет причин для опасений, хотя бы потому, что она находится далеко от России.
Euractiv резко критикует такую позицию, утверждая, что якобы российские беспилотники в воздушном пространстве Ирландии были «преднамеренной насмешкой над нейтралитетом Ирландии». Поэтому пророссийская позиция ирландских левых, по мнению европейского издания, «граничит с государственной изменой», ну или их просто можно отнести к разряду «полезных идиотов».