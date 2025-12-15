В стране нашлись и те, кто утверждает, что упомянутые беспилотники не были российскими, а Зеленский не имел права посещать «принципиально нейтральный» остров. В основном это довольно активные представители левых партий, например партии «Шинн Фейн», социал-демократов и движения «Люди превыше прибыли» (People Before Profit). Но наиболее громким голосом левых в Ирландии, по мнению издания, является недавно избранный президент Кэтрин Коннолли, которая оправдывает начало боевых действий на Украине в 2022 году тем, что они были «спровоцированы расширением НАТО».