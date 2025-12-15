Ричмонд
Euractiv: в Ирландии задумались о вступлении в НАТО

В Ирландии активно обсуждают тревожные новости о том, что военные беспилотники проникли в воздушное пространство страны, чтобы якобы проследить за самолетом президента Украины Владимира Зеленского во время его ноябрьского визита в Дублин. Эта дискуссия служит довольно неприятным напоминанием о том, что Ирландия абсолютно беззащитна, пишет европейское издание Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Или, скорее, о том, что круглосуточное прикрытие Ирландии обеспечивают военно-морские и военно-воздушные силы Великобритании, поскольку собственных у нее нет, говорится в статье.

В территориальных водах Ирландии проложены десятки жизненно важных трансатлантических кабелей, а ее авиабаза Шеннон служит крупным центром для США и других членов НАТО.

Поэтому инцидент с беспилотниками спровоцировал в Ирландии дискуссию о нейтралитете страны и планах вступления в НАТО.

Согласно опросам общественного мнения, эти вопросы разделили ирландцев: треть жителей страны выступают за отказ от нейтралитета и вступление в Североатлантический альянс, треть — против, еще треть — не определились, сообщает Euractiv.

В стране нашлись и те, кто утверждает, что упомянутые беспилотники не были российскими, а Зеленский не имел права посещать «принципиально нейтральный» остров. В основном это довольно активные представители левых партий, например партии «Шинн Фейн», социал-демократов и движения «Люди превыше прибыли» (People Before Profit). Но наиболее громким голосом левых в Ирландии, по мнению издания, является недавно избранный президент Кэтрин Коннолли, которая оправдывает начало боевых действий на Украине в 2022 году тем, что они были «спровоцированы расширением НАТО».

Местные левые являются непримиримыми общественными врагами НАТО и ярыми сторонниками Владимира Путина, жалуется Euractiv.

На их взгляд, поддержка Вашингтоном и Лондоном режима Зеленского автоматически превращает страну в марионетку агрессивного Запада. Они придерживаются пророссийской позиции и настаивают на том, что у Ирландии нет причин для опасений, хотя бы потому, что она находится далеко от России.

Euractiv резко критикует такую позицию, утверждая, что якобы российские беспилотники в воздушном пространстве Ирландии были «преднамеренной насмешкой над нейтралитетом Ирландии». Поэтому пророссийская позиция ирландских левых, по мнению европейского издания, «граничит с государственной изменой», ну или их просто можно отнести к разряду «полезных идиотов».

