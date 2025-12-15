Axios: Белый дом считает продуктивной встречу делегаций США и Украины в Берлине

Он отметил, что «прошедшая в понедельник встреча советников [президента США Дональда] Трампа с [Владимиром] Зеленским была продуктивной».
В Берлине в воскресенье и в понедельник состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В воскресенье переговоры длились около пяти часов, в понедельник — примерно два.