Axios: Белый дом считает продуктивной встречу делегаций США и Украины в Берлине

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает продуктивными состоявшиеся в Берлине переговоры американской и украинской делегаций. Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники в американской администрации.

Он отметил, что «прошедшая в понедельник встреча советников [президента США Дональда] Трампа с [Владимиром] Зеленским была продуктивной».

В Берлине в воскресенье и в понедельник состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В состав делегации США входят спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. С украинской стороны участвуют Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В воскресенье переговоры длились около пяти часов, в понедельник — примерно два.

