СМИ: Венесуэла стремится усовершенствовать систему обороны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье предложил «Боливарианскому альянсу для народов Америки» (ALBA) оказать «объединенное, всенародное, длительное сопротивление» на фоне военного развертывания военно-морских сил США в Карибском бассейне, сообщает испаноязычное новостное агентство EFE Comunica.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мадуро, согласно статье, подчеркнул, что прошло 25 недель «агрессии, психологического терроризма, военной угрозы» со стороны Соединенных Штатов вблизи венесуэльских вод.

Это, по его словам, вынудило Каракас скорректировать видение национальной системы обороны.

Все это время, как подчеркивает издание, Венесуэла находится в состоянии постоянной военной мобилизации. Она уже укрепила свою систему наблюдения и контроля за воздушным пространством.

Венесуэльский лидер заявил, что через 21 год после основания ALBA США «наметили новый колонизаторский проект, который не пройдет», так как, по его словам, народы Латинской Америки будут «шаг за шагом объединять… возможности наших стран».

Президент Кубы Мигель Диас-Канель тоже призвал к единству ALBA, чтобы «решительно противостоять гегемонистским притязаниям» правительства Соединенных Штатов.

Он осудил нынешнее «показное, преувеличенное и неоправданное» развертывание военно-морских сил США в Карибском море и заявил, что агрессивные действия США «должны привести в боевую готовность все народы и правительства континента».

ALBA — это региональное экономико-политическое объединение левых социалистических стран Латинской Америки, созданное в 2004 году Венесуэлой и Кубой на основе принципов взаимопомощи и солидарности для альтернативы американскому влиянию. На сегодняшний день в альянс входят девять региональных стран. Россия имеет в альянсе статус гостя.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше