СМИ: Венесуэла стремится усовершенствовать систему обороны

Мадуро, согласно статье, подчеркнул, что прошло 25 недель «агрессии, психологического терроризма, военной угрозы» со стороны Соединенных Штатов вблизи венесуэльских вод.
Все это время, как подчеркивает издание, Венесуэла находится в состоянии постоянной военной мобилизации. Она уже укрепила свою систему наблюдения и контроля за воздушным пространством.
Венесуэльский лидер заявил, что через 21 год после основания ALBA США «наметили новый колонизаторский проект, который не пройдет», так как, по его словам, народы Латинской Америки будут «шаг за шагом объединять… возможности наших стран».
Он осудил нынешнее «показное, преувеличенное и неоправданное» развертывание военно-морских сил США в Карибском море и заявил, что агрессивные действия США «должны привести в боевую готовность все народы и правительства континента».
ALBA — это региональное экономико-политическое объединение левых социалистических стран Латинской Америки, созданное в 2004 году Венесуэлой и Кубой на основе принципов взаимопомощи и солидарности для альтернативы американскому влиянию. На сегодняшний день в альянс входят девять региональных стран. Россия имеет в альянсе статус гостя.