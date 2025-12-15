Ричмонд
Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об отправке военных

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Источник: Пресс-служба Президента России

Соглашение упорядочивает не только отправку военных и техники, но и их материальное обеспечение. Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности.

Ратификация документа упрощает взаимное использование воздушного пространства двух стран и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Кроме того, соглашение укрепляет сотрудничество государств в военной сфере.