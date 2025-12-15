Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об отправке военных

Соглашение упорядочивает не только отправку военных и техники, но и их материальное обеспечение. Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по договоренности.