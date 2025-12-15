Операторы сотовой связи в Беларуси смогут заниматься микрофинансовой деятельностью

Коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, разрешается предоставлять потребительские микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования в безналичном порядке без залога. При этом сумма не должна превышать 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.