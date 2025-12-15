Ричмонд
Операторы сотовой связи в Беларуси смогут заниматься микрофинансовой деятельностью

Право осуществлять микрофинансовую деятельность приобретают операторы сотовой связи. Речь идет о предоставлении потребительских микрозаймов в безналичном порядке без залога в сумме, которая не превышает 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 декабря подписал указ № 432, которым совершенствуется регулирование микрофинансовой деятельности. Соответствующие изменения внесены в ряд документов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

С принятием указа к микрофинансовой деятельности будет относиться предоставление денежных средств по одному и более договору микрозайма.

Право осуществлять микрофинансовую деятельность приобретают операторы сотовой связи. Речь идет о предоставлении потребительских микрозаймов в безналичном порядке без залога в сумме, которая не превышает 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

Коммерческим микрофинансовым организациям, которые соответствуют критериям Национального банка, разрешается предоставлять потребительские микрозаймы через сервисы онлайн-заимствования в безналичном порядке без залога. При этом сумма не должна превышать 200 базовых величин на одного заемщика на день заключения договора.

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет при заключении договоров потребительского микрозайма с коммерческими микрофинансовыми и специализированными организациями необходимо будет получить письменное согласие одного из законных представителей. -0-

