Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского

Встреча представителей Украины и США в Берлине продолжается, но уже без украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Все новости РБК

Американо-украинские переговоры в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов, на следующий день, 15 декабря, стороны провели еще одну встречу длительностью около двух часов.

Глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры конструктивными и продуктивными.

На следующий день, 16 декабря, Зеленский едет в Гаагу для переговоров с руководством Нидерландов. У него запланированы встречи с премьер-министром Диком Схуфом, членами правительства, а также аудиенция у короля Нидерландов, отмечает издание.

Материал дополняется.