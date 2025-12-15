Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского

Американо-украинские переговоры в Берлине начались 14 декабря и продлились более пяти часов, на следующий день, 15 декабря, стороны провели еще одну встречу длительностью около двух часов.
Глава украинской переговорной делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры конструктивными и продуктивными.
На следующий день, 16 декабря, Зеленский едет в Гаагу для переговоров с руководством Нидерландов. У него запланированы встречи с премьер-министром Диком Схуфом, членами правительства, а также аудиенция у короля Нидерландов, отмечает издание.
