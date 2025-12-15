Уиткофф заявил о прогрессе на переговорах по Украине в Германии

«Достигнут значительный прогресс на переговорах», — приводит слова Уиткоффа агентство.
Обсуждение мирного плана США
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий. Трамп 12 декабря выразил уверенность, что глава киевского режима не поддерживает мирный план.