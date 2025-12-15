Зеленский сделал заявление по итогам переговоров в Берлине

Владимир Зеленский, которого цитирует украинское издание «Страна», сделал заявление по итогам состоявшихся в Берлине переговоров делегаций США и Украины по вопросу урегулирования конфликта.
Зеленский сказал, что украинская и американская команды «продолжают работать». Он заявил, что нужно проработать много деталей.
Также Зеленский заявил, что для создания условий для завершения конфликта потребуются дальнейшие рабочие встречи.
