Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас

Ранее сообщалось, что американские чиновники, находящиеся в Берлине на переговорах по Украине, обсудят с европейскими министрами Украину и Газу.
«На самом деле, у меня из беседы особо нечего сообщить, поскольку я не знаю, была ли это кибератака, но связь определенно работала некорректно, так что на самом деле у нас не было нормальной возможности обсуждения», — сообщила она.
Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.Читать дальше