Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить с Уиткоффом, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Главы МИД стран ЕС не смогли поговорить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого долма Джаредом Кушнером из-за технического сбоя, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

Источник: AP 2024

Ранее сообщалось, что американские чиновники, находящиеся в Берлине на переговорах по Украине, обсудят с европейскими министрами Украину и Газу.

«На самом деле, у меня из беседы особо нечего сообщить, поскольку я не знаю, была ли это кибератака, но связь определенно работала некорректно, так что на самом деле у нас не было нормальной возможности обсуждения», — сообщила она.

