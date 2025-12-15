«Хотя эти соглашения столкнулись с критикой и трудностями в их реализации, они подчеркивают позицию Лукашенко как ключевого игрока в европейских дискуссиях по вопросам безопасности, — полагает аналитик Diplomatic Affairs. — Проведение Лукашенко переговоров в качестве организатора привлекло к Беларуси международное внимание, показав, что он не просто лидер внутри страны, но и ключевая фигура на европейской арене. Это дипломатическое взаимодействие в сложной геополитической обстановке позволило ему утвердить значимость Беларуси, балансировавшей отношения между Россией и Западом».