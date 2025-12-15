«Глубоко предан своей стране». Что Diplomatic Affairs понял о Лукашенко?

В последние месяцы западные аналитические центры опубликовали ряд работ, посвященных Беларуси. Во многих из них читается искренний интерес к нашей стране, не отягощенный стереотипами и политическими установками. Лишь желание увидеть, понять, а возможно, и позаимствовать. Одна из таких работ была опубликована 14 декабря аналитическим центром Diplomatic Affairs (Женева).
«Александр Лукашенко: сложное наследие Президента Беларуси» — гласит заголовок. И уже со старта автор аналитической статьи Роберто Кассели отмечает: сегодня в европейской политике мало кто вызывает столь сильную реакцию, как белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Западные СМИ часто называют его “последним диктатором Европы”, но многие в Беларуси почитают Лукашенко как патриота и непоколебимого консервативного лидера. По мере того как мы углубляемся в его многогранное наследие, становится ясно, что для понимания Лукашенко недостаточно просто навешивать ярлыки, необходимо изучить его действия, геополитические стратегии и исторический контекст, сформировавший его президентство», — говорится в статье.
С первых дней своего президентства Лукашенко позиционировал себя как лидера, ставящего во главу угла стабильность и национальные интересы, пишет автор. В регионе, отмеченном политическими потрясениями и экономической неопределенностью, администрация Лукашенко делала упор на государственный контроль над экономикой и социальную стабильность, что находило отклик у многих белорусов, опасавшихся хаоса постсоветского перехода.
«Стиль руководства Лукашенко часто характеризуется авторитарным подходом, но это позволило ему поддерживать определенный уровень порядка и предсказуемости в белорусском обществе, который ценят многие граждане. Его решения, хотя и вызывают споры, часто представляются как необходимые для сохранения суверенитета и независимости Беларуси», — говорится в материале Diplomatic Affairs.
По мнению автора, одним из наиболее значимых аспектов президентства Лукашенко стала его роль в региональной дипломатии, особенно в рамках Минских соглашений, направленных на урегулирование конфликта в Украине. Первое и второе Минские соглашения, достигнутые в 2014 и 2015 годах соответственно, продемонстрировали способность Лукашенко выступать посредником между конфликтующими сторонами в крайне нестабильной ситуации.
«Хотя эти соглашения столкнулись с критикой и трудностями в их реализации, они подчеркивают позицию Лукашенко как ключевого игрока в европейских дискуссиях по вопросам безопасности, — полагает аналитик Diplomatic Affairs. — Проведение Лукашенко переговоров в качестве организатора привлекло к Беларуси международное внимание, показав, что он не просто лидер внутри страны, но и ключевая фигура на европейской арене. Это дипломатическое взаимодействие в сложной геополитической обстановке позволило ему утвердить значимость Беларуси, балансировавшей отношения между Россией и Западом».
Кульминацией дипломатических усилий Лукашенко стал август 2025 года, когда он сыграл свою роль в организации переговоров между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске. «Эта историческая встреча ознаменовала потепление в американо-российских отношениях, а участие Лукашенко подчеркнуло его способность выступать в роли посредника, готового преодолевать разногласия», — отмечается в материале.
При этом автор обращает внимание на способность белорусского лидера понимать ход мышления как Запада, так и Востока. «Его проницательность и советы в ходе этих переговоров продемонстрировали понимание как западной, так и восточной точек зрения. Ставя во главу угла национальные интересы Беларуси, Лукашенко стремился обеспечить сохранение значимости своей страны в мировой политике, используя свое уникальное положение для влияния на ведущие державы», — пишет Кассели.
Он также отмечает, что Минск неизменно ставит в приоритет национальные интересы — экономическую стабильность и безопасность белорусских граждан. Это отражено во внешнеполитических решениях белорусского лидера, где он умело балансирует между сохранением суверенитета страны и развитием партнерских отношений, выгодных для Беларуси.
«В то время как критики утверждают, что его авторитарные меры подрывают демократию, сторонники считают, что его правление сохранило уникальную идентичность Беларуси и предотвратило фрагментацию, наблюдаемую в других постсоветских государствах. Для многих белорусов Лукашенко представляет собой оплот против внешнего давления, олицетворяя чувство национальной гордости и стойкости», — говорится в статье.
«Наследие Лукашенко сложное и многогранное, — продолжает автор. — Хотя в западных трактовках его часто изображают как диктатора, более тонкий анализ показывает лидера, который ставил национальные интересы Беларуси на первое место, одновременно балансируя в коварных водах региональной и глобальной политики. Его роль посредника в важных дипломатических диалогах и его акцент на стабильность отражают лидера, который, несмотря на различную полемику, глубоко предан своей стране».
Кассели считает, что для понимания Лукашенко необходимо учитывать исторический, социальный и политический контекст, определяющий его действия. «По мере дальнейшего развития Беларуси задача будет заключаться в том, чтобы сбалансировать национальные интересы с чаяниями ее граждан — решение этой задачи несомненно определит будущее этого выдающегося лидера и его страны», — заключает аналитик Diplomatic Affairs.
Вита ХАНАТАЕВА,
