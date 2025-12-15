Сийярто заявил о намерении Евросоюза направить военную миссию в Украину

«Брюссель хочет, чтобы военная учебная миссия Европейского союза была переведена в Украину. Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить, и это подвергнет Венгрию и венгерский народ серьезной опасности», — сказал Сийярто.