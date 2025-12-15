Сийярто заявил о намерении Евросоюза направить военную миссию в Украину

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские лидеры хотят направить в Украину миссию ЕС по подготовке ВСУ, однако Венгрия не допустит пересечения этой красной линии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.
«Брюссель хочет, чтобы военная учебная миссия Европейского союза была переведена в Украину. Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить, и это подвергнет Венгрию и венгерский народ серьезной опасности», — сказал Сийярто.
Дипломат также назвал членство Украины в ЕС угрозой войны для Европы. «Мы, венгры, рассматриваем членство в ЕС не как гарантию безопасности для украинцев, а как угрозу войны для Европы», — подчеркнул он.
По итогам заседания глав МИД стран ЕС Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему требует, чтобы Киев отчитался, куда были потрачены средства, выделенные ему Евросоюзом.
«Потому что последний коррупционный скандал ясно показывает, что очень большая часть этих денег ЕС, вероятно, пошла на поддержание коррупционной системы», — отметил глава МИД Венгрии. -0-