Путин ужесточил контроль за финоперациями экстремистов и террористов

За гражданами, включенными в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, сохраняется право на проведение операций, связанных с получением заработной платы и иных доходов, в пределах лимитов, установленных Правительством РФ по согласованию с Центробанком. Они также смогут распоряжаться этими средствами. Особо оговаривается право оплачивать налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также использовать средства, полученные в качестве гуманитарной помощи, если их активы были заморожены.