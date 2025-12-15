Путин ужесточил контроль за финоперациями экстремистов и террористов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение контроля за финансовыми операциями граждан, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремизму, терроризму или диверсиям. Данные изменения вносятся в федеральные законы «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и «О специальных экономических мерах и мерах принуждения».
Действующие нормы позволяют лицам, внесенным в реестр террористов и экстремистов, получать и тратить социальные выплаты, включая пенсии, стипендии и пособия, а также оплачивать налоги, штрафные санкции и другие обязательные платежи.
Согласно пояснительной записке к документу, правоохранительные органы располагают сведениями об использовании указанных выплат для финансовой поддержки запрещенных организаций, в том числе лицами, находящимися в федеральном розыске.
По данным на конец октября 2024 года, в розыске числилось около 4900 человек, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Кроме того, были зафиксированы случаи многократного снятия пособий со счетов в разных кредитных организациях, что позволяло превышать установленный лимит в 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.
В соответствии с новыми правилами, таким лицам потребуется использовать специальные банковские счета и согласовывать финансовые операции с Росфинмониторингом. На рассмотрение запросов отводится до 10 рабочих дней. Росфинмониторинг уполномочен одобрять, отклонять заявки или устанавливать ограничения на количество счетов и способы проведения операций. В случае положительного решения, соответствующая информация направляется в банковские учреждения и Центральный Банк.
За гражданами, включенными в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, сохраняется право на проведение операций, связанных с получением заработной платы и иных доходов, в пределах лимитов, установленных Правительством РФ по согласованию с Центробанком. Они также смогут распоряжаться этими средствами. Особо оговаривается право оплачивать налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также использовать средства, полученные в качестве гуманитарной помощи, если их активы были заморожены.
Закон вступает в силу со дня его официальной публикации, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки.