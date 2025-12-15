Ричмонд
Уиткофф сделал первое заявление после переговоров с Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф так же как и секретарь СНБО Украина Рустем Умеров считает, что второй день переговоров с Украиной в Берлине принес большой прогресс.

«Достигнут значительный прогресс на переговорах», — приводит слова Уиткоффа агентство Reuters.

При этом Владимир Зеленский ранее сказал что ряд вопросов пока остаются нерешенными, но команды продолжаюn работать.

По данным Reuters, речь идет прежде всего о требовании США вывести ВСУ и оставшейся части Донбасса. Зеленский свое согласие не дал.

В свою очередь телеканал Sky News приводит заявление неназванного американского чиновника, который сказал, что «90% вопросов между Россией и Украиной решены, и что гарантии безопасности были одним из главных направлений переговоров». Дональд Трамп доволен тем, как прошли переговоры и надеется, что Россия согласится с гарантиями, аналогичными статье 5 договора НАТО.

