Путин подписал закон о штрафах за неуведомление военкомата о переезде

За неуведомление военкомата о переезде теперь грозят штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, которые уточняют порядок назначения штрафов за непредставление уведомления военкомату о переезде. Документ размещен на портале правовых актов.

Согласно новым правилам, обязанность информировать военкомат распространяется на весь год, а не только на период призыва. За неуведомление военкомата о выезде на срок более трех месяцев в любое время года теперь предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Инициаторами изменений выступила группа депутатов под руководством главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Закон приводит в соответствие положения Кодекса об административных правонарушениях с нормами о круглогодичном призыве.

Ранее KP.RU писал, что Путин подписал закон, предусматривающий призыв на срочную службу на протяжении всего календарного года. В этот период будут проводиться медицинские обследования, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.