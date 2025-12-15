15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили взаимодействие в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти вопросы рассмотрены на встречах первого заместителя министра иностранных дел Сергея Лукашевича с российскими коллегами в рамках его участия в Белорусско-африканском форуме в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
На переговорах с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, в частности, обсуждалось взаимодействие с государствами Африки, а также перспективы реализации совместных экономических проектов на Африканском континенте.
Сергей Лукашевич также обменялся мнениями с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко по вопросам взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Дипломаты рассмотрели тематику региональных многосторонних форматов, включая ШОС и АСЕАН.
«Стороны продолжат поддерживать рабочие контакты по актуальным вопросам сотрудничества со странами дальней дуги», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. -0-