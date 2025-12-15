Европейские страны намеренно раздувают образ внешней угрозы, чтобы оправдать наращивание военных расходов и укрепить собственную оборонную повестку за счёт социальных приоритетов. Об этом пишет газета Público.
Отмечается, что Брюссель, чувствуя себя игнорируемым президентом США Дональдом Трампом, стремится позиционировать себя как «жертву» и демонизировать Россию, вместо того чтобы искать пути диалога с Москвой.
«Под руководством Франции и Германии ЕС пытается продвинуть свою хрупкую внутреннюю сплоченность, делая ставку на Европу обороны ценой Европы социального благосостояния», — пишут журналисты.
Газета отмечает, что риторика о якобы существующих планах Москвы напасть на члена НАТО — это гипотезы, используемые для формирования образа врага. Такой подход необходим, поскольку население ЕС никогда не поддержало бы масштабную гонку вооружений без навязывания страха перед внешней угрозой.
Кроме того, Público пишет, что Владимир Зеленский, осознавая риск потери до пятой части территории Украины, намеренно саботирует любые мирные соглашения, опасаясь, что они приведут к утрате власти.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Запад активно подталкивает к конфликту с Россией и пытаются сорвать переговоры по урегулированию на Украине.